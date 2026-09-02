Mais Modalidades
Ciclismo
Matthew Brennan consegue terceira vitória ao impor-se na 11.ª etapa
O ciclista britânico Matthew Brennan (Visma/Lease a Bike) conquistou a terceira vitória na presente edição da Volta a Espanha, ao impor-se ao sprint na 11.ª etapa da competição, liderada pelo espanhol Enric Mas (Movistar).
Brennan, de 21 anos, percorreu os 153,8 quilómetros entre Cartagena e Lorca com o tempo de 03:17.18 horas, batendo ao sprint o francês Bryan Coquard (Cofidis) e o belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo e terceiro, respetivamente.
Na geral, Enric Mas manteve os 1.18 minutos de avanço sobre o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e os 1.39 sobre o austríaco Felix Gall (Decathlon).
Na quinta-feira, cumpre-se a 12.ª etapa da prova, que ligará Vera a Calar Alto, numa distância de 166,6 quilómetros, com cinco contagens de montanha e que termina no alto de uma primeira categoria.
Na geral, Enric Mas manteve os 1.18 minutos de avanço sobre o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e os 1.39 sobre o austríaco Felix Gall (Decathlon).
Na quinta-feira, cumpre-se a 12.ª etapa da prova, que ligará Vera a Calar Alto, numa distância de 166,6 quilómetros, com cinco contagens de montanha e que termina no alto de uma primeira categoria.