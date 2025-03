Matthew Brennan ganha a abrir a Volta à Catalunha

O jovem da Visma é, agora, o líder da classificação geral individual, com o mesmo tempo de Groves e Del Grosso que disputaram o "sprint" com o britânico.





Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), único português em prova, terminou a etapa no 22.º lugar.



Esta terça-feira corre-se a segunda etapa, que termina em Figueres e estende-se por 177,3 quilómetros quase planos. As exceções são uma subida de terceira categoria seguida de outra de primeira, a meio do percurso.