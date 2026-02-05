Mau tempo. Federação de Ginástica cancela prova e atividades com deslocações

“A decisão foi tomada para proteger a segurança da comunidade gímnica que está sempre acima de qualquer calendário ou resultado”, indicou a FGP, face ao mau tempo que se continua a fazer sentir em Portugal.



Estes cancelamentos juntam-se a medidas idênticas em outras modalidades, cuja prática ficou comprometida, por questões de segurança ou danificação de infraestruturas em vários pontos do país.



Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.



A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.



As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.



O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.