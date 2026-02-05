Mais Modalidades
Mau tempo. Federação de Ginástica cancela prova e atividades com deslocações
As competições de ginástica “que impliquem deslocações” previstas para o fim de semana, entre as quais a prova interterritorial em Barrosa, perto de Benavente, estão canceladas, informou a Federação de Ginástica de Portugal.
“A decisão foi tomada para proteger a segurança da comunidade gímnica que está sempre acima de qualquer calendário ou resultado”, indicou a FGP, face ao mau tempo que se continua a fazer sentir em Portugal.
Estes cancelamentos juntam-se a medidas idênticas em outras modalidades, cuja prática ficou comprometida, por questões de segurança ou danificação de infraestruturas em vários pontos do país.
Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
