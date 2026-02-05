Mau tempo. Ourém suspende atividade cultural, desportiva e recreativa até final do mês

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, assina o edital que decreta a suspensão de todos os eventos organizados pelo município, “no qual se incluem atividades culturais, desportivas e recreativas”, incluindo “as atividades para grupos escolares”.



Paralelamente, o município também suspende o efeito das licenças emitidas para “iniciativas e eventos culturais, desportivos e recreativos”.



A medida tem efeitos imediatos, ao dia de hoje, e vigora até ao final do mês.



A autarquia acrescentou que a decisão será reavaliada “em função da atual situação e das orientações superiores”.



Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também algumas centenas de feridos e desalojados.



A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.



Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.



O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.



