Mau tempo. Pavilhões de Cernache do Bonjardim e Sertã abertos só para banhos

Numa nota publicada nas suas redes sociais, este município do distrito de Castelo Branco informou ainda que a piscina, o ginásio e o mercado municipal da Sertã reabriram hoje ao público e retomaram as suas atividades normais.



“Continuam a funcionar, em paralelo, os balneários [piscinas e ginásio] de acesso a banhos.



Por sua vez, os pavilhões desportivos municipais de Cernache do Bonjardim e da Sertã encontram-se abertos exclusivamente para acesso aos balneários, para banhos”.



Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.



A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.



As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.



O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

