Mauricio Moreira segue na frente após jornada dupla do GP Jornal de Notícias

O ciclista uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) segurou hoje a liderança da geral do Grande Prémio Jornal de Notícias, após uma jornada dupla em que, de manhã, venceu Gaspar Gonçalves (Efapel), e de tarde o argentino Tomás Contte (Aviludo-Louletano).