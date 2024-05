Mavericks eliminam Wolves e estão na final da NBA

Liderados pelo base esloveno Luka Doncic, os "Mavs" repetiram as presenças de 2006 e 2011, sendo que perderam a primeira final, por 4-2, e venceram a segunda, arrebatando o seu único título, também por 4-2, nas duas ocasiões face aos Miami Heat.



Quintos cabeças de série, os comandados de Jason Kidd, campeão como jogador em 2011, bateram os Wolves, terceiros, por 4-1, depois de já terem superado por 4-2 os Los Angeles Clippers, quartos, e os Oklahoma City Thunder, primeiros, sempre com o fator casa contra, como acontecerá na final com os Boston Celtics.



Os Mavericks tinham falhado o primeiro "match point" no Jogo 4, ao perderem em casa por 105-100, mas, no regresso a Minneapolis, não deram hipóteses aos Wolves, muito por culpa da inspiração de Doncic, que recebeu no final o prémio Magic Johnson, para o "Jogador Mais Valioso" (MVP) da final da Conferência Oeste.



A final da NBA, disputada como todas as eliminatórias dos play-offs à melhor de sete encontros, arranca em 06 de junho, em Boston, casa dos Celtics, do português Neemias Queta.