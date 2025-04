Max Purcell suspenso 18 meses devido a doping

Em dezembro, o tenista, de 27 anos, tinha-se retirado voluntariamente do circuito ATP, referindo estar “devastado” e garantiu que nunca teve a intenção de infringir as regras antidopagem.”, justificou em dezembro o tenista.Segundo a ITIA, a cooperação permite a redução da suspensão em 25%, devendo o tenista estar fora dos "courts" até 11 de junho de 2026, com a perda dos resultados e conquistas que teve entre 16 de dezembro de 2023 e 3 de fevereiro de 2024.Em masculinos, o italiano Jannik Sinner está fora dos ‘"ourts" por três meses, suspensão que acatou, depois de um controlo positivo em fevereiro, e deverá regressar já em maio.O tenista acusou, em março de 2024, em duas ocasiões, vestígios de clostebol, um produto anabolizante.