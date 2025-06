Maya Joint salta quatro `match points` para vencer torneio de Eastbourne

Na mais jovem final em Eastbourne desde 1981, Maya Joint, de 19 anos e 51.ª do mundo, derrotou a ‘qualifier’ Alexandra Eala, de 20 anos e 74.ª da hierarquia, por 6-4, 1-6 e 7-6 (12-10), em duas horas e 26 minutos.



Depois de ter chegado às meias-finais no WTA 1000 de Miami e de ter vencido o torneio de Rabat, em terra batida, já este ano, Joint somou o seu primeiro título em relva e garantiu a entrada, pela primeira vez na carreira, no top 50 mundial.



Para Eala a presença na final já foi histórica, uma vez que se tornou a primeira filipina a chegar ao encontro decisivo de um torneio WTA.