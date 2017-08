Medalha de ouro para Fernando Pimenta em K1 5000 metros

RTP 27 Ago, 2017, 15:01 / atualizado em 27 Ago, 2017, 15:51 | Outras Modalidades

A reta final da prova, que decorreu este domingo ao início da tarde, foi transmitida em direto pela RTP3. As imagens mostram o avanço do atleta português em relação aos restantes.



Fernando Pimenta já tinha conquistado a prata em K1 1000 metros, numa prova muito renhida que se realizou no sábado e em que o ouro ficou a 239 milésimos de segundo. Na prova de hoje, a uma distância não-olímpica, o atleta português completou a prova em 20.46,907 minutos.Em segundo lugar ficou o alemão Max Hoff, que terminou 3,352 segundos depois. O bronze foi para o bielorrusso, Aleh Yurenia, que gastou mais 13,921 segundos.É mais uma conquista a juntar aos vários palmarés de Fernando Pimenta, bicampeão europeu dos 1000 metros. Com o ouro conquistado hoje em Racice, Portugal alcança a oitava medalha nos campeonatos do mundo de velocidade.Em declarações à RTP logo após ter terminado a prova, o atleta do Clube Náutico de Ponte de Lima, de onde é natural, mostrou-se emocionado com a conquista "surreal" das duas medalhas.O atleta dedicou a medalha de ouro aos bombeiros portugueses, incluindo o próprio pai, que também se dedica ao combate aos fogos.Hélio Lucas, treinador de Fernando Pimenta, também não escondeu a emoção do momento."Terminar com a medalha de ouro este primeiro ano de ciclo olímpico é fantástico, é inacreditável", afirmou.Vítor Félix, presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, mostrou-se comovido com a conquista do ouro e sublinhou que este foi "o melhor campeonato do mundo para Portugal".O responsável deixou largos elogios a Fernando Pimenta, um "super-atleta", que conquistou as duas medalhas portuguesas na competição. "Fernando Pimenta é uma referência na modalidade e para o desporto português e no desporto internacional"