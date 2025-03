Medalhados dos Europeus nos Mundiais

Salomé Afonso, vice-campeã continental de 1.500 metros e bronze de 3.000 metros, não tem marca de acesso direto, mas está dentro da lista das atletas que entram pela repescagem pelas marcas feitas até domingo, último dia do prazo que vai contar para a lista de apurados, a divulgar na quarta-feira.



Isaac Nader, bronze nos 1.500 metros, é o único atleta luso que fez os muito exigentes mínimos - é mesmo o quinto melhor na listagem mundial -, enquanto Auriol Dongmo, bronze no lançamento do peso, acede igualmente pelo sistema de repescagens, seguido para se obter o total de atletas pretendido.



Ao contrário de Apeldoorn, a aposta em Nanjing é a de finais diretas nas provas mais longas e nos concursos, além de se limitar o máximo de atletas por país em cada prova a dois (exceto as situações de wild card), o que reduz amplamente o total de atletas lusos em competição, que desce de 20 para oito.



Nos Europeus, os velocistas lusos estiveram ao seu melhor e tanto Lorene Bazolo como Carlos Nascimento reforçaram o seu lugar na lista dos 60 metros e seguem para os Mundiais. Nas corridas, juntam-se ainda Patrícia Silva, nos 1.500 metros, e Abdel Kader Larrinaga, nos 60 metros barreiras.



No peso, Jessica Inchude junta-se a Dongmo e "tapa" a vaga de entrada de Eliana Bandeira, que também tem marca.



O triplista Pedro Pichardo tem marca de entrada direta, mas já se sabe que não irá até à China (prescindiu da época indoor), enquanto estão relativamente perto da repescagem Gerson Baldé, no salto em comprimento (a três lugares) e Nuno Pereira, nos 1.500 metros (a cinco).



A seleção lusa decresce substancialmente face aos 15 do ano passado, um número então potenciado pela presença de duas estafetas de 4x400 metros, e regressa aos menos de 10, que foi a regra entre 2003 e 2018, antes de se passar para os 12 de Belgrado2022 e a dezena e meia de Glasgow2024.