Médico particular de Maradona incorre em pena de 12 anos de prisão

Luque é acusado do crime de homicídio simples com dolo eventual.



Para os outros cinco arguidos, foram pedidas penas de quatro a 10 anos e a absolvição para um sétimo.



Também pelo crime de homicídio com dolo eventual, os promotores solicitaram uma pena de 10 anos de prisão e outros 10 de inabilitação profissional para a coordenadora de cuidados ao domicílio da empresa de medicina privada Swisse Medical, Nancy Forlini.



Para a psiquiatra Agustina Cosachov, foram pedidos oito anos de prisão e 10 de inabilitação profissional.



O psicólogo Carlos Díaz incorre numa pena de cinco anos de prisão e 10 de inabilitação e para o chefe de enfermagem Mariano Perroni e o enfermeiro Ricardo Almirón foram pedidas penas de quatro anos de prisão e oito e inabilitação, sendo os três acusados do crime de homicídio culposo.



Para o médico clínico Pedro Di Spagna, que visitou Maradona apenas uma vez, foi pedida a absolvição, por “não ter tido poder ou a capacidade de decisão para conduzir a saúde do paciente”.



Diego Armando Maradona, o herói argentino da conquista do título mundial de 1986, morreu em 25 de novembro de 2020, com 60 anos, enquanto passava por tratamento domiciliário.



De acordo com o promotor de justiça Patricio Ferrari, os médicos que o seguiram “violaram os deveres dos seus cargos, realizaram ações contrárias às boas práticas médicas, omitiram todos os atos que deveriam ter executado e deixaram Maradona em situação de desamparo, entregue à própria sorte”.



Nas alegações finais, os promotores descreveram o tratamento como “anárquico” e em “desorganização absoluta”, apontando Luque e Forlini como os principais responsáveis.



O julgamento sobre a morte de Maradona teve início em 14 de abril, nos arredores de Buenos Aires, e contou com 45 audiências dedicadas à produção de provas, 75 depoimentos e a apresentação de uma centena de mensagens extraídas dos telemóveis dos acusados.



