Médio de abertura Joris Moura entre os 38 pré-convocados para Mundial de râguebi

Antigo internacional francês sub-20, o lusodescendente, atualmente com 23 anos, alinha no Valence Romans, clube onde fez a formação e que subiu este ano da divisão Nationale 1 para a Pro D2, o segundo escalão profissional francês.



A posição de médio de abertura, onde alinha Moura, jogador de 1,86 metros e 84 quilos, é uma das posições mais ‘carenciadas’ dos Lobos, na qual tem alinhado quase sempre Jerónimo Portela, que também está pré-convocado, e onde o selecionador Patrice Lagisquet tem ‘improvisado’ algumas adaptações quando o jogador do Direito está indisponível.



Entre os 38 pré-convocados de Portugal destacam-se, ainda, as presenças de Nuno Sousa Guedes (CDUP) e Raffaele Storti (Béziers, Fra), jogadores das linhas atrasadas que recuperaram das lesões sofridas nas meias-finais do Europe Championship, contra a Espanha.



De volta estão também Samuel Marques, que falhou a final, contra a Geórgia, devido a um jogo decisivo do seu clube, o Carcassone, Rodrigo Marta (Dax, Fra), que tinha adoecido na semana que antecedeu a final e o pilar Anthony Alves (Stade Montois, Fra).



A nível de primeira linha, Lagisquet chamou ainda os pilares David Costa (Direito), António Machado Santos (Belenenses), Francisco Fernandes (Béziers, Fra), Diogo Hasse Ferreira (Dax, Fra), António Prim (Direito) e Francisco Bruno (Direito), assim como os talonadores Duarte Diniz (Direito), Mike Tadjer (Perpignan, Fra) e Lionel Campergue (Arcachon, Fra).



Para a segunda e terceira linhas foram chamados José Madeira (Grenoble, Fra), Kevin Batista (Floriac, Fra), Steevy Cerqueira (Chambéry, Fra), José Rebelo de Andrade (Agronomia), Duarte Torgal (Direito), Martim Bello (Cascais), João Granate (Direito), António Cerejo (CDUL), Manuel Picão (Direito), Rafael Simões (CDUL), Thibault de Freitas (Floriac, Fra), David Wallis (Belenenses) e Nicolas Martins (Soyaux-Angoulême, Fra).



João Belo (CDUP) e Pedro Lucas (Belenenses) acompanham Samuel Marques como médios de formação.



Nas linhas atrasadas, para além dos já mencionados Rodrigo Marta, Raffaele Storti e Nuno Sousa Guedes, Lagisquet conta com o ‘capitão’ Tomás Appleton (CDUL), Pedro Bettencourt (Oyonnax, Fra), José Lima (Narbonne, Fra), António Vidinha (Cascais), Vincent Pinto (PAU, Fra), Manuel Cardoso Pinto (Agronomia) e Simão Bento (Stade Montois, Fra).



Até ao final de agosto, o selecionador Patrice Lagisquet terá de ‘riscar’ cinco dos 38 elementos desta lista, uma vez que a convocatória final para o França2023 só pode incluir, no máximo, 33 jogadores.



A seleção portuguesa de râguebi reúne-se a partir de dia 26, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, onde vai iniciar a preparação para o Campeonato de Mundo que se disputa em França, entre 08 de setembro e 28 de outubro.