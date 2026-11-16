De regresso ao torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada, o sempre imprevisível russo, hoje numa versão muito serena, impôs-se ao promissor Cobolli, por 7-6 (7-4) e 6-3, em uma hora e 26 minutos.



“Consegui servir bem. É um court muito rápido, o serviço é importante, e consegui fazê-lo melhor do que ele hoje [...]. Estou contente por me ter mantido forte e ter alcançado a vitória”, resumiu o antigo número um mundial, que é o jogador com mais vitórias em piso rápido em 2026 (42).



Na jornada de arranque do grupo Ivan Ledl, Medvedev imitou Carlos Alcaraz, com ambos a liderarem com um triunfo, mas o espanhol a levar a melhor por ter perdido menos jogos diante do norte-americano Frances Tiafoe, derrotado por duplo 6-2.



Com o grande amigo Matteo Berrettini e o ‘capitão’ italiano da Taça Davis, Filippo Volandri, na sua ‘box’ e elementos da ‘realeza’ do ténis transalpino nas bancadas, Cobolli foi muito aplaudido pelo público local e deu boa réplica ao campeão de 2020 e finalista de 2021, salvando dois ‘break points’ no quarto jogo.



Estreante no torneio, o número seis mundial, de 24 anos, esteve superlativo a anular ‘breaks’, levantando o público ao evitar o terceiro que enfrentou no oitavo jogo com um ponto soberbo.



Medvedev, de regresso às ATP Finals para a sua sétima participação – falhou o evento no ano passado após seis presenças consecutivas -, esteve sempre por cima no set, não enfrentando dificuldades no seu serviço, mas apenas no ‘tie-break’, e após 56 minutos, conseguiu derrubar a resistência de Cobolli.



O equilíbrio instalou-se no início do segundo parcial, mas o experiente russo de 30 anos aprendeu com os erros do set anterior e, ao primeiro ‘break point, quebrou o serviço mas também o ânimo do italiano, que não mais conseguiu recuperar do revés do sétimo jogo.



A servir para se manter no encontro, o ‘vice’ de Roland Garros fraquejou, acabando por ser outra vez quebrado pelo quinto tenista mundial.



Antes do último encontro do dia na Inalpi Arena de Turim, Alexander Zverev recebeu o troféu referente ao estatuto de número um mundial no final da época – é o 20.º tenista e o primeiro alemão a integrar este lote restrito -, numa cerimónia em que teve a companhia da sua família e até dos seus cães.



Campeão de Roland Garros e do Open dos Estados Unidos, o germânico de 29 anos ascendeu pela primeira vez na carreira à liderança do ranking ATP, beneficiando também das prolongadas ausências por lesão, primeiro, de Carlos Alcaraz e, depois, de Jannik Sinner.



“O ano passado, enquanto jogava aqui, pensava: ‘Talvez possa ganhar um Gran Slam, talvez possa ter um bom ano’. Mas não imaginava que podia estar aqui com este troféu nas mãos e ser o número um do ano”, reconheceu.



Vencedor das ATP Finals em 2018 e 2021, Zverev procura o seu terceiro título na competição em Turim, numa semana em que se soube que enfrenta um novo processo judicial interposto pela mãe da sua filha, que o acusou de violência doméstica e com quem chegou a acordo para evitar um julgamento público.