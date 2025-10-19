Medvedev conquista primeiro título em dois anos

Em crise há vários meses, o antigo número um mundial quebrou, finalmente, uma ‘seca’ de mais de dois anos, ao impor-se ao 41.º jogador ATP, com os parciais de 7-5, 4-6 e 6-3, em duas horas e 37 minutos.



Este é o primeiro título de Daniil Medvedev desde que se sagrou campeão do Masters 1.000 de Roma, em maio de 2023.



Atual 14.º classificado do ranking mundial, o campeão do Open dos Estados Unidos de 2021 viveu uma temporada para esquecer, tendo chegado apenas à final em Halle antes de conquistar hoje o 21.º título da carreira.



Com o cetro no torneio cazaque, o russo, de 29 anos, tornou-se o segundo tenista no ativo a ganhar 19 títulos em piso rápido – o outro é Novak Djokovic, que tem 71.



Já Moutet procurava o primeiro troféu da carreira, tendo falhado o objetivo pela terceira vez.