Medvedev impõe primeira derrota do ano a Alcaraz e está na final de Indian Wells

O espanhol, que chegou à Califórnia com 16 vitórias consecutivas e títulos no Open da Austrália e em Doha, foi travado pelo número 10 do mundo, perdendo pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7/3), em uma hora e 37 minutos.



Tal como sucedeu no ano passado quando foi derrotado nas meias-finais pelo britânico Jack Draper, o desaire impede Alcaraz de revalidar os títulos conquistados em Indian Wells em 2023 e 2024.



O encontro ficou marcado pelas condições climatéricas adversas, com temperaturas a rondar os 34 graus, que afetaram o rendimento físico do espanhol.



"Não me senti mal, mas nestas trocas de bola prolongadas, especialmente contra o Daniil, gasta-se mais energia; é mais difícil quando está calor", admitiu Alcaraz, em conferência de imprensa.



O murciano reconheceu ainda o nível exibido pelo adversário, com quem não perdia desde o Open dos Estados Unidos de 2023: "Sinto que tenho um alvo nas costas. O Daniil jogou de forma inacreditável, nunca o vi assim".



Já Medvedev, que este ano já venceu em Brisbane e no Dubai, mostrou-se radiante com o regresso à melhor forma.



"Estou muito feliz por ter vencido alguém tão forte. Neste momento, sinto-me confiante e, quando isso acontece, consigo ser agressivo no serviço (…). O plano era pressioná-lo ao máximo", afirmou.



O russo defronta na final, marcada para domingo, o italiano Jannik Sinner, segundo da hierarquia, que eliminou o alemão Alexander Zverev por 6-2 e 6-4 na outra meia-final.

