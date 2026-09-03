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Medvedev na terceira ronda do US Open, Shelton teve de se aplicar
O russo Daniil Medvedev assegurou a presença na terceira ronda do Open dos Estados Unidos em ténis, quarto Grand Slam da temporada, juntamente com o norte-americano Ben Shelton, que teve de se aplicar em quatro parciais.
No torneio norte-americano em piso rápido, em Flushing Meadows, o atual oitavo posicionado do ranking ATP não teve dificuldades para imperar diante do jogador anfitrião Sebastian Gorzny, por 6-1, 6-3 e 7-5, ao fim de duas horas e oito minutos.
Já Shelton, nono do ranking, entrou bem com um 6-3 a seu favor, mas permitiu ao polaco Hubert Hurkacz reagir (7-5), antes de selar o triunfo por 7-6 (7-3) e 7-5.
De resto, numa jornada do ‘major’ nova-iorquino encurtada devido à chuva, o australiano Alex De Minaur (sétimo) ‘despachou’ o italiano Andrea Guerrieri, por 6-2, 6-2 e 6-4, e o espanhol Rafael Jodar (13.º) bateu o chinês Bu Yunchaokete (6-2, 6-1 e 6-1).
Surpreendente foi a eliminação do russo Andrey Rublev (24.º), que até venceu o primeiro parcial por 7-6 (7-3), frente a espanhol Daniel Merida Aguilar (39.º), tendo fracassado nos seguintes 6-2, 6-4 e 6-4.
Também se esperava mais do norte-americano Brandon Nakashima (17.º), mas o compatriota menos cotado na hierarquia Alex Michelsen (46.º) impôs-se por 6-3, 6-4 e 6-4.
No quadro feminino de singulares, a norte-americana Jessica Pegula, número três mundial, confirmou o favoritismo ante a compatriota Sofia Kenin (6-3 e 6-1) e está na terceira ronda, tal como número sete do mundo, a checa Karolina Muchova, contra a britânica Katie Boulter (6-1 e 6-0).
Por 6-2 e 7-5, a romena Sorana Cirstea (17.ª) reinou diante da francesa Diane Parry, com a russa Diana Shnaider (16.ª) a seguir o mesmo caminho no encontro frente à checa Karolina Pliskova (6-1 e 7-6 (7-4).
Já Shelton, nono do ranking, entrou bem com um 6-3 a seu favor, mas permitiu ao polaco Hubert Hurkacz reagir (7-5), antes de selar o triunfo por 7-6 (7-3) e 7-5.
De resto, numa jornada do ‘major’ nova-iorquino encurtada devido à chuva, o australiano Alex De Minaur (sétimo) ‘despachou’ o italiano Andrea Guerrieri, por 6-2, 6-2 e 6-4, e o espanhol Rafael Jodar (13.º) bateu o chinês Bu Yunchaokete (6-2, 6-1 e 6-1).
Surpreendente foi a eliminação do russo Andrey Rublev (24.º), que até venceu o primeiro parcial por 7-6 (7-3), frente a espanhol Daniel Merida Aguilar (39.º), tendo fracassado nos seguintes 6-2, 6-4 e 6-4.
Também se esperava mais do norte-americano Brandon Nakashima (17.º), mas o compatriota menos cotado na hierarquia Alex Michelsen (46.º) impôs-se por 6-3, 6-4 e 6-4.
No quadro feminino de singulares, a norte-americana Jessica Pegula, número três mundial, confirmou o favoritismo ante a compatriota Sofia Kenin (6-3 e 6-1) e está na terceira ronda, tal como número sete do mundo, a checa Karolina Muchova, contra a britânica Katie Boulter (6-1 e 6-0).
Por 6-2 e 7-5, a romena Sorana Cirstea (17.ª) reinou diante da francesa Diane Parry, com a russa Diana Shnaider (16.ª) a seguir o mesmo caminho no encontro frente à checa Karolina Pliskova (6-1 e 7-6 (7-4).
(Com Lusa)