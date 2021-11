Medvedev no jogo do título do ATP Finals

No encontro das meias-finais da prova que decorre em Turim, Itália, o número dois da hierarquia ATP, que esta temporada venceu os torneios de Marselha e Maiorca, o Masters 1.000 do Canadá e o Open dos Estados Unidos, precisou de uma hora e 20 minutos para fazer jus ao favoritismo, perante o adversário nórdico (8.º).



Na final, Medvedev vai tentar revalidar o troféu erguido em 2020, diante do vencedor da outra meia-final, que irá opor o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, ao alemão Alexander Zverev (3.º).



A competição, que se realiza em piso rápido, na cidade transalpina, é a última da temporada e reúne os oito melhores tenistas do ano civil.