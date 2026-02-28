Medvedev vence final no Dubai sem jogar





(Com Lusa)

Griekspoor, 25.º classificado do ranking mundial, ficou impedido de discutir o título do torneio dos Emirados Estados Unidos com Medvedev, que ocupa a 11.ª posição na hierarquia da ATP e era terceiro cabeça de série, foi considerado “inapto para disputar o encontro, após avaliação médica”.“Não é desta forma que desejo ganhar uma final. Espero que a lesão de Griekspoor não seja muito grave e que tenha uma recuperação rápida”, afirmou o tenista russo na rede social X, manifestando contentamento pela forma como se exibiu na prova.Aos 30 anos, Medvedev conquistou pela primeira vez o segundo título no mesmo torneio, uma vez que já se tinha imposto no Dubai em 2023, e o 23.º troféu da carreira, o que lhe permitirá aproximar-se do ‘top 10’ do ranking mundial, que já liderou.