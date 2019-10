Meia-Maratona de Ovar traz mudanças e competição

A prova referência do atletismo nacional está em contagem decrescente e é organizada desde a primeira edição pelo clube AFIS (Atletas Fim de Semana), com a colaboração de outros parceiros.



À RTP Multimédia o presidente do AFIS, Luís Gama, revelou o que vai mudar este ano tendo em atenção a realização de algumas obras em várias zonas da cidade: “O novo percurso agrada aos atletas porque o torna mais rápido, com menos curvas e eliminámos um pouco do percurso junto á Ria de Aveiro de que os atletas se queixavam por causa do vento”.



A partir das 10h00, de dia 13 de outubro, estarão na estrada algumas das principais figuras do atletismo nacional nomeadamente Nuno Lopes, vencedor em 2018, e Inês Monteiro, recordista de vitórias.



Luís Gama confirmou também a realização das habituais corridas do azulejo, a caminhada e a mini maratona.



Rui Pedro Silva com seis vitórias e Inês Monteiro com sete são os recordistas de triunfos na cidade do azulejo.



À porta da trigésima edição será que um dos objetivos da corrida deste ano poderá ser a tentativa de fazer cair os recordes da prova de Luís Jesus (1h01m47s-1995) e de Jéssica Augusto (1h09m13s-2011)?...



Luís Gama opinou: “Bater os recordes da prova é possível mas não é fácil”.



Inês Monteiro. Atleta “papa vitórias”



Com sete vitórias Inês Monteiro é a recordista de triunfos na Meia-Maratona “Cidade de Ovar”.



À entrada para a 31.ª edição da prova a atleta explicou qual o segredo para fazer esta corrida e com tanto sucesso: “É uma prova onde testo a forma física na pré-época e me dá bons indicativos para o resto da temporada”.



Questionado sobre se há algum fator que leve um atleta a fazer esta corrida e ao que parece com prazer respondeu: “Gosto muito da meia-maratona de Ovar. O percurso não é totalmente plano e propício a fazer grandes marcas mas tenho muito carinho pela corrida”.



Sobre se o traçado da prova é convidativo admitiu: “Tem partes complicadas como junto à praia do Furadouro onde faz muito vento. Mas tem trechos bonitos e a parte final sobe um pouco”.



E será que Inês Monteiro ainda gostava de ostentar o recorde da prova? (Sorrisos…) “Não é fácil. O recorde é uma excelente marca. A esperança existe e nunca se sabe quando aparece um ano em que esteja em excelente forma para o fazer”.



Meia-Maratona “Cidade de Ovar” um desafio diferente no calendário do atletismo português.