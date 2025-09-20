Meia Maratona Odivelas-Loures-Odivelas atrai milhares de atletas

Com o Slogan “Juntos pelo Desporto”, esta prova é mais do que uma competição, é uma celebração do desporto, da amizade e da comunidade. É uma prova que une pessoas e territórios.



O evento terá provas para diferentes níveis, promovendo a inclusão e possibilitando que todos participem, desde atletas de alta competição até praticantes amadores, passando por uma prova para crianças (sábado a partir das 18h00), caminhada, 10km e meia maratona (domingo a partir das 9h00).



Com a participação de milhares de pessoas, tendo como madrinha do evento a atleta portuguesa Naide Gomes, esta iniciativa representa não só um marco desportivo, mas também um contributo para a dinamização cultural, social e económica da região, refere o comunicado da organização do evento.