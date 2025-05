Melanie Santos em 10.ª lugar na etapa de Chengdu da Taça do Mundo de triatlo

Melanie Santos, de 29 anos, completou a prova em 1:54.32 horas, gastando mais 1.10 minutos do que Riasova, que compete com estatuto de atleta neutra, devido às sanções impostas aos atletas russos, motivadas pela invasão da Rússia à Ucrânia.



Riasova ganhou a etapa chinesa do circuito secundário de triatlo com o tempo de 1:53:22, batendo por seis segundos a polaca Roksana Slupek e por 11 a espanhola Sara Guerrero Manso, segunda e terceira classificadas, respetivamente.