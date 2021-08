Melhores golos das estrelas do futebol mundial geram receita de 1,5 ME à RealFevr

De acordo com comunicação daquela empresa enviada à agência Lusa, os 'packs' ficaram disponíveis para o público no dia 12 de agosto, tendo, em pouco mais de 24 horas, sido vendidos todos os 75 mil.



Aquela star up portuguesa destaca nesta primeira ação o médio português Bruno Fernandes, do Manchester United, com o Unique NFT a pertencer ao internacional português: o golo fantástico marcado ao Portimonense, quando estava ao serviço do Sporting na época 2017/2018.



É revelado que, num dos próximos 'drops', será possível colecionar o Unique do primeiro golo oficial de Cristiano Ronaldo, ainda como jogador do Sporting.



“Este é um momento histórico não apenas para a RealFevr, mas também para Portugal. É a prova evidente que as empresas portuguesas conseguem competir internacionalmente ao mais alto nível e com resultados absolutamente únicos. É um orgulho liderar esta equipa e não nos encantamos. Este é apenas mais um marco no longo percurso que temos definido e que nos super motiva para continuar a trabalhar", afirma Fred Antunes, CEO da empresa.



A start up portuguesa RealFevr é responsável pelo lançamento de NFT exclusivos com os melhores momentos de várias estrelas do futebol mundial, um projeto em que Bruno Fernandes é embaixador.



A coleção oficial de NFT de vídeos de futebol foi lançada com momentos icónicos de alguns dos melhores jogadores do mundo, incluindo Cristiano, Ángel Di María, Casemiro ou Deco, e esta primeira ação esteve disponível através de três packs.