Melo Gouveia fecha primeiro dia do British Masters de golfe em 90.º lugar
O golfista português Ricardo Melo Gouveia fechou hoje o primeiro dia do British Masters na 90.ª posição, ao completar a ronda inaugural em Birmingham com duas pancadas acima do par do campo.
Melo Gouveia entregou um cartão com 74 ‘shots’, ao marcar três ‘birdies’ (um abaixo do par do buraco) e cinco ‘bogeys’, concluindo a primeira ronda em igualdade com outros 20 golfistas.
O Masters britânico, que decorre em Sutton Coldfield até domingo, é liderado por um quarteto composto pelo sul-africano Thomas Aiken, o austríaco Matthias Schwab, o chinês Haotong Li e o alemão Marcel Siem, todos com 66 pancadas, seis abaixo do par.
O Masters britânico, que decorre em Sutton Coldfield até domingo, é liderado por um quarteto composto pelo sul-africano Thomas Aiken, o austríaco Matthias Schwab, o chinês Haotong Li e o alemão Marcel Siem, todos com 66 pancadas, seis abaixo do par.