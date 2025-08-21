Melo Gouveia fecha primeiro dia do British Masters de golfe em 90.º lugar

Melo Gouveia entregou um cartão com 74 ‘shots’, ao marcar três ‘birdies’ (um abaixo do par do buraco) e cinco ‘bogeys’, concluindo a primeira ronda em igualdade com outros 20 golfistas.



O Masters britânico, que decorre em Sutton Coldfield até domingo, é liderado por um quarteto composto pelo sul-africano Thomas Aiken, o austríaco Matthias Schwab, o chinês Haotong Li e o alemão Marcel Siem, todos com 66 pancadas, seis abaixo do par.

