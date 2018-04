Melo Gouveia sobe 33 lugares no Volvo China Open de golfe e segue para a fase decisiva

Lusa Comentários 27 Abr, 2018, 16:41 | Outras Modalidades

Melo Gouveia, que fechou o primeiro dia no grupo dos classificados no lugar 48, segue no 15.º lugar depois de hoje ter marcado 68 pancadas (quatro abaixo do par).



O golfista português, que na quinta-feira marcou 71 pancadas, entregou hoje um cartão com um ‘eagle’ (duas pancadas abaixo), três ‘birdies’ (uma abaixo) e um ‘bogey’ (uma acima).



Com o ‘cut’ fixado em 143 pancadas, Melo Gouveia garantiu com facilidade presença nas duas últimas voltas do torneio, que é liderado pelo inglês Matt Wallacce, que segue com um agregado de 135 ‘shots’.