Memphis Grizzlies igualam recorde de triplos num jogo da NBA

Com os nove jogadores utilizados a marcarem pelo menos um triplo, os Grizzlies terminaram a partida com 29 lançamentos longos, igualando o recorde dos Milwaukee Bucks (frente aos Miami Heat, em 29 de dezembro de 2020) e dos Boston Celtics (com os New York Knicks, em outubro de 2024).



Os Grizzlies terminaram o encontro com melhor percentagem de lançamentos triplos concretizados (49,2%) do que de lançamentos de campo (47,9%), com Olivier-Maxence Prosper a ser o melhor marcador com 24 pontos, mais quatro do que os suplentes Adama Bal e Dariq Whitehead.



Nos Cavaliers, três jogadores ultrapassaram as duas dezenas de pontos, tendo Evan Mobley sido o mais concretizador, com 24, seguido de Dennis Schröder (22) de Sam Marrill (21).



Com três jogos por disputar na fase regular, os Cleveland Cavaliers (50 vitórias e 29 derrotas) são quartos na Conferência Este e já asseguraram a presença nos play-offs, ao contrário dos Memphis Grizzlies (25 triunfos e 54 desaires), que estão no 13.º lugar do Oeste e já estão afastados da segunda fase.



