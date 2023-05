Mery Andrade vence prémio carreira da liga de basquetebol

A agora treinadora do Birmingham Squadron, da G-League, de 47 anos, que falava à imprensa à margem do evento que se realizou no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, reconheceu que este prémio nunca poderia vir "sozinho".”, sustentou.Para Mery Andrade a "cereja no topo do bolo" foi o facto de o prémio ter sido entregue por Ticha Penicheiro, antecessora no galardão da época passada, mas sobretudo uma grande amiga.”, enfatizou.Depois de brilhar como jogadora, Mery Andrade tem agora como objetivos treinar uma equipa da NBA.” disse.Embora distante de Portugal, Mery Andrade aproveitou para felicitar o GDESSA Barreiro pela conquista do título nacional feminino de basquetebol e não tem dúvida em reconhecer que existe talento entre as jogadoras lusas para brilhar nos Estados Unidos.”, rematou.Além de Mery Andrade, destaque também para o Prémio Excelência atribuído a Hermínio Barreto, antigo jogador e treinador falecido em 12 dezembro de 2022, e o Prémio Homenagem a Henrique Vieira, também antigo jogador e treinador, falecido em 4 de julho de 2022.: Joana Soeiro (Benfica) // Derek Jackson (Lusitânia);Mikea Gray (CP Natação) / Derek Jackson (Lusitânia);Ndioma Kane (Francisco Franco) // Cléusio Castro (Sangalhos);Isabela Quevedo (CP Natação) // Zach Simmons (Vitória de Guimarães);Márcia Costa Robalo (GDESSA) // Travante Williams (Sporting);Inês Neto (Galitos) // Diogo Peixe (CAB Madeira);Joana Pessoa e Sérgio Silva;Daniela Domingues (Galitos) // José Barbosa (Benfica);André Janicas (Esgueira) // Fernando Sá (FC Porto);Kwanza Murray (AD Vagos) // Anthony Roberts (Vitória de Guimarães);Raphaella Silva (Benfica) // Marquise Moore (Imortal);Mery Andrade;Hermínio Barreto;Henrique Vieira.