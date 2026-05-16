Messias Baptista bronze em K1 200 metros na Taça do Mundo de Brandemburgo
O canoísta português Messias Baptista conquistou hoje o bronze no K1 200 metros na Taça do Mundo de Brandemburgo, na Alemanha, onde Fernando Pimenta falhou as medalhas no K1 1.000.
Baptista disputou os lugares da frente durante toda a corrida, que completou a 10 centésimos do húngaro Sandor Totka, vencedor em 35,10 segundos.
À frente do português ficou ainda o esloveno Matevz Manfreda, segundo a oito centésimos, numa prova em que o também luso Iago Bebiano foi nono, a 1,30 segundos.
Messias Baptista, que também hoje se apurou para a final de K2 500 metros ao lado de João Ribeiro – foram segundos na meia-final -, conquistou a primeira medalha para Portugal em Brandemburgo, minutos depois de Fernando Pimenta ficar fora do pódio no K1 1.000 metros.
O mais medalhado dos canoístas portugueses foi quarto, a 1,45 segundos do vencedor, o húngaro Balint Kopasz, ouro em 3.35,23 minutos.
O sul-africano Hamish Lovemore foi segundo, ao gastar mais 81 centésimos do que o primeiro, enquanto o australiano Thomas Green ficou com o bronze, a 1,29 segundos.
Pimenta, de 36 anos, estará ainda em prova no domingo, na final de K1 5.000 metros.
Nas finais B, Beatriz Fernandes foi segunda no C1 500 metros, sendo 11.ª na geral final. Já Bruno Brasileiro foi sétimo em K1 1.000 metros, correspondente ao 16.º final.
De manhã, Gustavo Gonçalves abriu a prestação nacional na meia-final de K1 500 metros, tendo terminado na sexta posição, o que o coloca na final C de domingo.
Em K2 500 metros, Clara Duarte e Teresa Portela foram sextas na meia-final e seguem para a final B da distância, enquanto, em masculinos, Pedro Casinha e Iago Bebiano concluíram a sua ‘meia’ na sexta posição e estarão na final C de domingo.
Na paracanoagem, Alex Santos conseguiu o sexto lugar em KL1 200 metros e Norberto Mourão foi sétimo na final de VL2 200 metros.
