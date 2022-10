México oficializa candidatura aos Jogos Olímpicos de 2036

", disse a ex-mergulhadora olímpica, realçando que o país sul-americano já recebeu com sucesso os Jogos em 1968.A candidatura mexicana, já aprovada pelo Comité Olímpico Internacional (COI), é atualmente a única na disputa, mas o Egito já anunciou que está a considerar a hipótese de também avançar."Os Jogos Olímpicos mudaram, o presidente do COI, Thomas Bach, garantiu que os países possam participar sem se endividarem, sem terem de realizar grandes esforços económicos, mas simplesmente por serem locais com grande capacidade de organização e sustentabilidade", realçou Maria José Alcalá.Por seu turno, o ministro dos negócios estrangeiros mexicano, Marcelo Ebrard, sublinhou que o México é "uma potência desportiva que vai receber o Mundial2026 de futebol (com os Estados Unidos e o Canadá), o único país a acolher três vezes" a prova, depois de 1970 e 1986.