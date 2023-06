Michael Jordan vende os Charlotte Hornets por cerca de 2.750 milhões de euros

Jordan, que há 13 anos pagou cerca de 165 milhões de euros por 65% do capital, que entretanto foi aumentando até 97%, vendeu a sua participação a Gabe Plotkin, que assim reforça a sua posição iniciada em 2019, e Rick Schnall, obrigado a desfazer-se, nas próximas semanas, das ações que tem dos Atlanta Hawks, por incompatibilidade.



O rapper J. Cole, que já jogou basquetebol e é um conhecido adepto da modalidade, também integra o consórcio dos novos donos dos Charlotte Hornets, da Carolina do Norte, estado de onde é natural Michael Jordan.



Sob a liderança do antigo jogador dos Chicago Bulls, os Hornets nunca se destacaram, pois em 13 épocas só por duas vezes atingiram os play-off, em 2014 e 2016, sendo logo afastadas na primeira ronda, em ambas as ocasiões pelos Miami Heat.



Esta época, a equipa, que nunca venceu a NBA, terminou a Conferencia Leste no penúltimo lugar, com apenas um terço de vitórias.



Michael Jordan destacou-se nos Chicago Bulls, tendo vencido seis títulos da NBA.