Miguel Bravo foi o porta-estandarte nos Jogos Mundiais

na Cerimónia de Abertura dos Jogos Mundiais Birmingham 2022.





"A cerimónia teve lugar na última madrugada, 8 de julho, às 2h00 (horas de Lisboa)”, comunicou o COP, através de um comunicado.



Miguel Bravo irá competir nas provas de estrada e pista de patinagem de velocidade e será o responsável por abrir a participação portuguesa esta sexta-feira, na prova por pontos de pista.



Portugal irá ter em prova 47 atletas, de nove diferentes modalidades, num universo de cerca de 3.600 participantes de mais de 100 países, numa prova que se caracteriza por ser os "Jogos Olímpicos" das modalidades que não pertenceram ao programa olímpico, disputando-se de quatro em quatro anos, no ano a seguir ao maior evento desportivo.



A 11.ª edição dos Jogos Mundiais decorre entre a última quinta-feira e 17 de julho, na cidade de Birmingham, no estado norte-americano do Alabama, após ter sido originalmente prevista para 2021, mas foi adiada durante um ano devido à pandemia de covid-19.