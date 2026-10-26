Miguel Figueira regressa a Tavira após concluir volta ao mundo em bicicleta







As imagens do regresso mostram uma cidade mobilizada para receber um dos seus. Entre os presentes encontravam-se também vários ciclistas de clubes locais, que fizeram questão de assinalar o feito, simbolizando o reconhecimento da comunidade desportiva tavirense por uma aventura rara e exigente.







O Município de Tavira destacou a importância da conquista, sublinhando que Miguel Figueira levou o nome da cidade além-fronteiras e demonstrou valores como a perseverança, a coragem e a capacidade de superação.







Mais do que uma prova física, a volta ao mundo em bicicleta representou a concretização de um sonho pessoal. Ao longo de vários meses, Miguel Figueira enfrentou longas distâncias, diferentes culturas, condições meteorológicas adversas e os imprevistos inevitáveis de uma viagem realizada em autonomia quase total.



Para muitos dos que acompanharam a chegada, o feito constitui um exemplo inspirador de liberdade, determinação e aventura.



Concluída a viagem, fica agora a história de um tavirense que decidiu pedalar para lá dos limites geográficos e pessoais, regressando a casa com uma experiência única e um lugar garantido na memória coletiva da cidade.





A chegada aos Paços do Concelho reuniu familiares, amigos, elementos da autarquia e membros da comunidade ciclista local. Nas imediações da Praça da República, dezenas de pessoas aguardaram o regresso do aventureiro, celebrando o fim de uma jornada que o levou a percorrer milhares de quilómetros por vários países e continentes.O momento foi preparado como uma surpresa. Entre aplausos e palavras de felicitação, Miguel Figueira encontrou à sua espera aqueles que acompanharam à distância uma viagem feita de desafios, resistência e espírito de descoberta.