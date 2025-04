Miguel Frazão atingiu os `quartos` na espada dos europeus sub-23 de esgrima

Depois de ter afastado o alemão Max Straub, 54.º favorito, com 15-12, Frazão, 11.º da hierarquia, eliminou o também germânico Bendix Kelpe, 22.º, por 15-8, antes de ceder diante do francês Paul Fortin, sexto do ranking, por 15-10.



Leonardo Marques, 68.º, ainda superou o romeno Marton Mezinger, 61.º, com 15-3, porém cedeu na ronda seguinte, ante o húngaro Gergely Kovacs, quarto do ranking, por 15-7.



Diogo Onofre, 40.º, tinha-se ficado pelo primeiro embate, perdendo com o romeno Albert Baloi, 25.º, por 15-9.



Maria Teresa Ramalho ficou-se pelas ‘poules’ preliminares, não atingindo o quadro principal, tal como Duarte Menezes, na competição de florete, e Tomas Branco, no sabre.