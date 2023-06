Miguel Frazão garante bronze ao bater irmão na prova de espada

Se Miguel Frazão afastou o irmão por 15-14, Max Rod falhou o encontro com o compatriota na meia-final, que garantia a ambos o pódio, ao perder com o ucraniano Volodymyr Stankevych (15-8).

Os três atletas da espada, liderados pelo antigo atleta olímpico Nuno Frazão, pai dos irmãos, prosseguiram hoje na Tauron Arena pelas várias fases de eliminação até chegarem aos oito melhores, ultrapassando, primeiro, uma fase de `poules`.

Rod bateu o polaco Mateusz Nycz (15-11) para chegar aos `quartos`, depois de já somar triunfos ante Wojciech Kolanczyk (15-13), Yordan Galabov (15-10) e Grigor Mnatsakanyan (15-7).

Filipe Frazão bateu o checo Michal Kupr (15-12) e o alemão Richard Schmidt (15-8), tendo começado numa ronda à frente do companheiro, eliminando depois o húngaro Tamas Koch (15-14) para marcar encontro com o irmão.

Miguel, por seu lado, bateu o polaco Maciej Bielec (11-10), já depois de superar o dinamarquês Frederik van der Osten (15-9) e Flávio Giannotte (15-13), do Luxemburgo.

A meia-final está agendada para hoje pelas 18:00 locais (17:00 em Lisboa), podendo colocar o luso na final ou permitir que este garanta, em caso de derrota, o bronze.

O trio luso competirá ainda, depois, na prova por equipas da espada, que aqui serve como Campeonato da Europa.

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros quatro `metais` já assegurados, no muaythai, dois, na esgrima, um, e no ténis de mesa, um.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.