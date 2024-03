Miguel Frazão no quadro principal do Grande Prémio de Budapeste de esgrima

O português Miguel Frazão qualificou-se hoje para o quadro principal do Grande Prémio de Budapeste de esgrima, na espada, ao afastar na última ronda o francês Gaetan Billa.

O português, 72.º do ranking mundial e vice-campeão dos Jogos Europeus Cracóvia2023, continua em boa forma e hoje venceu por 15-14 o francês Billa, um dos candidatos à seleção francesa nos Jogos Olímpicos Paris2024 e bronze neste GP em 2023.



Miguel Frazão entra agora no quadro principal, em que começará por defrontar, no domingo, o italiano Valerio Cuomo, 10.º jogador mundial.



Em Budapeste, participaram outros atiradores portugueses – Leonardo Marques acabou em 110.º, Filipe Frazão em 206.º, Pedro Arrede 254.º, Max Rod 270.º, Tomás Sernadas 365.º e Tiago Bolanos 375.º.