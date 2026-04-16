Miguel Gago em nono, Tralhão e Siderot perdem na estreia nos Europeus de judo









Gago, de 22 anos e que competiu no seu terceiro Europeu, entrou a vencer, por ippon, o lituano Simas Polikevicius (152.º), com quem tinha perdido na única vez que lutaram, nos Europeus de sub-23, em 2025.Depois de uma boa estreia, o judoca algarvio viu a exigência aumentar, frente ao atual vice-campeão europeu da categoria, o russo Murad Chopanov, oitavo do mundo e terceiro favorito, num combate que se decidiu nos pormenores.Gago deu boa réplica, mas, a um minuto do final e num momento em que houve ataque simultâneo dos judocas, sofreu um yuko (pontuação mais baixa), num golpe em que evitou males maiores ao cair de barriga no tatami.A correr contra o tempo, o judoca da Académica de Coimbra arriscou e aí, mais exposto, sofreu novo yuko, terminando a sua participação em Tblissi, enquanto Chopanov prosseguiu vitorioso, em mais dois combates, e vai combater pelo ouro.Antes, Bernardo Tralhão (-60 kg) e Maria Siderot (-52 kg) caíram nos combates de estreia, com os dois judocas portugueses a cederem já no ‘golden score’, período após os quatro minutos iniciais de combate.Maria Siderot, que competiu no seu sexto europeu, saiu ‘destroçada’ do tatami no Palácio Olímpico dos Desportos, num combate em que dominou nos três primeiros minutos e tudo parecia encaminhado para uma vitória.A judoca, de 29 anos, teve duas vantagens, de ‘waza-ari’, logo nos primeiros segundos, e yuko, a terceira pontuação no judo, após o ippon e o waza-ari, mas viu a checa Tereza Bodnarova empatar muito perto do final.Uma primeira desconcentração da judoca portuguesa permitiu à checa pontuar para yuko e, a 23 segundos do final, a mesa de arbitragem reverteu um segundo yuko para waza-ari, arrastando o combate para o empate e ‘golden score’.No prolongamento, período no qual o primeiro judoca a pontuar vence, Siderot sofreu novo waza-ari e disse ‘adeus’ aos Europeus na capital da Geórgia.O mesmo desfecho para Tralhão, de 23 anos, que, na estreia absoluta em Europeus, ainda forçou o período extra, num combate maioritariamente no solo [técnicas de ne waza], mas acabou por sofrer waza-ari do espanhol Luís Barroso Lopez.Os Europeus de Tblissi decorrem entre quinta-feira e domingo, no Palácio Olímpico dos Desportos, e contam com 400 judocas (227 masculinos e 173 femininos), de 46 países, tendo Portugal ainda em prova Otari Kvantidze (-73 kg), na sexta-feira, Bárbara Timo (-70 kg), no sábado, e Rochele Nunes (+78 kg) e Diogo Brites (+100 kg), no domingo.