Miguel Gago falha acesso à medalha de bronze no Grand Slam de Paris

Miguel Gago, de 22 anos, terminou no sétimo lugar da categoria, uma vez que antes tinha falhado o acesso às meias-finais e a possibilidade de conquistar a medalha de ouro ou de prata ao perder com o francês Daikii Bouba, por ‘ippon’, no quarto e último combate da ‘poule’ B.



Para lá chegar, o atleta luso eliminou, sucessivamente, o quirguiz Erbol Abasbekov, o azeri Nazir Talibov e o brasileiro Ronald Lima – o oponente que lhe ofereceu mais resistência -, todos por ‘ippon’.



Miguel Gago foi hoje o melhor representante luso no Grand Slam de Paris, uma vez que Maria Siderot, na categoria de -52 kg, e Otari Kvantidze, na de -73 kg, os outros dois judocas portugueses que hoje estiveram em ação, não passaram do segundo combate.



Siderot perdeu com a húngara Reka Pupp, por ‘ippon’, depois de ter batido a angolana Eldimira Segunda, pelo mesmo método, enquanto Kvantidze foi derrotado pelo kosovar Akil Gjakova, após ter ultrapassado o tunisino Aleddine Bem Chalbi, ambos por ‘yuko’.



No domingo, mais três portugueses vão subir ao tatâmi na capital francesa, todas no setor feminino: Bárbara Timo e Taís Pina vão competir na categoria de -70 kg e Patrícia Sampaio, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024, defende a medalha de ouro conquistada na capital francesa, na de -78 kg.

