Miguel Martinho e Diogo Costa nonos nos Europeus de taekwondo
Os portugueses Miguel Martinho e Diogo Costa terminaram hoje na nona posição da categoria de -80 kg dos Europeus de pesos olímpicos de taekwondo, depois de serem afastados na segunda ronda em Aigle, na Suíça.
Miguel Martinho afastou o moldavo Dmitrii Suleac na primeira ronda, mas acabaria por ser afastado depois pelo primeiro pré-designado, o georgiano Zur Kintsurashvili, que viria a conquistar a medalha de bronze.
Depois de bater o francês Bassem Amri, Diogo Costa também teve pouca sorte no sorteio e encontrou o segundo cabeça de série, o russo Artem Mytarev, com o lutador a competir sob bandeira neutra a conquistar a outra medalha de bronze.
Alfredo Martins e Tiago Reis, em -68 kg, Mafalda Coelho (-67 kg) e Maria Francisca (+67 kg) foram eliminados no primeiro combate.
