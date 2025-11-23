Miguel Martinho e Diogo Costa nonos nos Europeus de taekwondo

Miguel Martinho afastou o moldavo Dmitrii Suleac na primeira ronda, mas acabaria por ser afastado depois pelo primeiro pré-designado, o georgiano Zur Kintsurashvili, que viria a conquistar a medalha de bronze.



Depois de bater o francês Bassem Amri, Diogo Costa também teve pouca sorte no sorteio e encontrou o segundo cabeça de série, o russo Artem Mytarev, com o lutador a competir sob bandeira neutra a conquistar a outra medalha de bronze.



Alfredo Martins e Tiago Reis, em -68 kg, Mafalda Coelho (-67 kg) e Maria Francisca (+67 kg) foram eliminados no primeiro combate.