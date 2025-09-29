Miguel Monteiro conquista prata no peso nos Mundiais de atletismo paralímpico

Em Nova Deli, na prova da classe F40, Miguel Monteiro arrecadou a prata com um lançamento a 11,31 metros, a sua melhor marca pessoal do ano, atrás do russo Denis Gnezdilov, que se sagrou campeão, melhorando o seu recorde mundial (11,60), fixado agora em 11,92.



Gnedzdilov, que compete sob bandeira neutra devido às sanções impostas à Rússia na sequência da guerra na Ucrânia, fez cair o recorde mundial de Miguel Monteiro, três vezes, com lançamentos a 11,79, 11,85 e 11,92.



No terceiro lugar terminou o iraquiano Garrah Tnaiash (10,86), que ‘repetiu’ o bronze conseguido nos Jogos Paris2024, nos quais Miguel Monteiro se sagrou campeão paralímpico.



Em declarações divulgadas pelo Comité Paralímpico de Portugal (CPP), Miguel Monteiro, de 24 anos, disse estar satisfeito com o resultado, mas assumiu que queria ter chegado mais longe e destacou a boa forma do principal adversário.



“O Denis esteve a fazer lançamentos incríveis. A medalha de prata foi o possível, estou contente, pelo trabalho que fizemos, creio que podia ter dado mais, mas estou muito contente”, afirmou.



Miguel Monteiro lembrou que o recorde mundial, que lhe pertencia, “caiu por três vezes”, e acrescentou: “Fizemos o nosso trabalho, apenas não saiu aquela marca que queríamos, vamos continuar a trabalhar para melhores marcas”.

