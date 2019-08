Miguel Oliveira aponta a um lugar nos dez primeiros em Silverstone

Lusa Comentários 19 Ago, 2019, 17:18 | Outras Modalidades

Depois de ter conseguido a melhor classificação da temporada na ronda anterior, na Áustria, com um oitavo lugar, o piloto almadense espera que os progressos evidenciados com a nova mota, agora totalmente de fábrica, se tornem mais consistentes.



"Depois do grande fim de semana que tivemos na Áustria, espero ansiosamente continuar o bom trabalho com a equipa e estar mais perto do ‘top’ 10", disse o piloto português, em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da equipa Tech3.



Sobe a prova britânica, Miguel Oliveira diz que “é sempre uma corrida interessante, sobretudo devido ao tempo”, que apresenta muitas vezes “temperaturas baixas e condições difíceis”.



A prova de 2018 acabou mesmo por ser cancelada devido à chuva que se abateu sobre o circuito e à fraca capacidade de drenagem da pista, que posteriormente recebeu um novo asfalto.



"Estamos motivados e em boa forma para continuar o bom trabalho. A pista, em si, é muito desafiante. É longa [5,9 quilómetros], com muitas curvas rápidas, mas também pontos de travagens fortes. Por isso, é uma mistura de tudo o que se pode encontrar num circuito. Será interessante conduzir ali uma mota de MotoGP", terminou Miguel Oliveira.



O GP de Inglaterra é a 12.ª prova das 19 do campeonato do mundo, em cuja classificação Miguel Oliveira ocupa a 15.ª posição, com 26 pontos.