Miguel Oliveira apostado em lutar pelo título de MotoGP

Em 2020, o piloto português deu a primeira vitória à equipa privada Tech3, presente há mais de duas décadas no campeonato do mundo, ao conquistar o Grande Prémio da Estíria, na Áustria.

Em 2021, Miguel Oliveira assumiu, em entrevista à agência Lusa, querer terminar a temporada "a lutar pelo título".



Se em 2020 a KTM ainda beneficiava das vantagens de ser uma equipa em ascensão, os bons resultados conseguidos pelo piloto luso, aliados à vitória conquistada pelo sul-africano Brad Binder na República Checa, fizeram a equipa austríaca perder a possibilidade de usar dois motores extra ao longo da temporada, bem como ter mais alguns dias de testes do que as restantes equipas oficiais.Se a pista árabe, com a sua longa reta da meta (a maior do mundial, com 1.068 metros de comprimento) não favorece a marca austríaca, o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, já mostrou em 2020 que se adequa como uma luva tanto à mota como ao piloto, pois foi ali que Miguel Oliveira mais dominou, conseguindo a ‘pole position’ e vencendo a corrida após liderar da primeira à última volta.Até porque o nono lugar conseguido em 2020 acabou por ser curto devido a duas quedas sofridas após toques de adversários e que roubaram pontos ao português. O segundo lugar acabou por ficar à distância de apenas 23 pontos (cada vitória vale 25).Em 2021, haverá ainda a estreia de André Pires no campeonato de MotoE, para motos elétricas, que acompanha as MotoGP em seis dos fins de semana, começando a 19 de julho, em Jerez de la Frontera, em Espanha.

O piloto português, natural de Vila Pouca de Aguiar, alinha pela equipa espanhola Avintia.