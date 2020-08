Miguel Oliveira conquista primeira vitória em MotoGP ao vencer Grande Prémio de Estíria

Oliveira, que tinha como melhor resultado o sexto lugar em Brno, na República Checa, seguia no terceiro lugar e, na última curva, aproveitou a 'luta' entre o australiano Jack Miller (Ducati) e o espanhol Pol Espargaró (KTM), que ficaram a 0,316 e 0,540 segundos, respetivamente, para, pela primeira vez, subir ao pódio.O português partiu do sétimo lugar da grelha e conquistou várias posições na segunda partida, para as últimas 12 voltas, depois do acidente do espanhol Maverick Viñales (Yamaha).Com este resultado, Miguel Oliveira somou 43 pontos e subiu do 14.º ao nono lugar da classificação de pilotos, que continua a ser liderada pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), com 70, mais três do que o italiano Andrea Dovizioso (Ducati).

A próxima etapa do Mundial de MotoGP, que vai terminar em Portimão, em 22 de novembro, está marcada para 13 de setembro, em Misano, em Itália.







"Fizemos história, hoje, para Portugal”, afirmou hoje Miguel Oliveira (KTM), após ter conquistado a primeira vitória de um português no Mundial de MotoGP, ao vencer o Grande Prémio de Estíria, na Áustria.



"Não sei o que dizer, estou muito emocionado. Há tanto que gostaria de dizer. Quero começar por agradecer a toda a gente que acreditou em mim, a começar pela família, à equipa, os patrocinadores, os fãs portugueses, mostrámos que somos os melhores", começou por dizer o português, após o triunfo na quinta prova da temporada.



Prosseguindo com o agradecimento ao “apoio” dos adeptos, Miguel Oliveira destacou o feito, inédito, do motociclismo nacional.



"Fizemos história, hoje, para Portugal. Não podia estar mais feliz por tê-lo conseguido aqui em casa da Red Bull e da KTM", sublinhou o piloto da Tech3.



Miguel Oliveira, que cumpre a segunda temporada em MotoGP, tinha como melhor resultado o sexto lugar no Grande Prémio da República Checa, em Brno, disputado em 09 de agosto último.



O português seguia no terceiro lugar e, na última curva do circuito de Spielberg, aproveitou a 'luta' entre o australiano Jack Miller (Ducati) e o espanhol Pol Espargaro (KTM) para vencer a corrida.



Miller, que terminou no segundo lugar, felicitou Oliveira, destacando "a importância da vitória do Miguel para Portugal".