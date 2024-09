Miguel Oliveira em 15.º na corrida sprint de São Marino de MotoGP

O piloto natural de Almada, que largou da 18.ª posição terminou a 21,995 segundos do vencedor, o espanhol Jorge Martin (Ducati), que bateu o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) por 1,495 segundos e o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati), que foi terceiro, por 1,832.



Miguel Oliveira fez uma má partida e baixou ao 20.º lugar. No entanto, paulatinamente foi recuperando posições, até chegar ao 15.º posto final.



Em sentido contrário, Jorge Martin, que regressou ao comando do Mundial há uma semana, em Aragão, partiu como uma bala desde o quarto lugar rumo à liderança, arrancada das mãos de 'Pecco' Bagnaia, que largou da 'pole position'.



"Depois do arranque, a minha corrida foi um desastre. Perdi a primeira posição e, a partir daí, já não deu para fazer nada. O Jorge (Martin) estava muito forte nas travagens", resumiu o bicampeão mundial, no final.



Jorge Martin impôs um ritmo forte e foi cavando uma distância segura para a concorrência.



"Estou supercontente. Foram 13 voltas em ritmo de qualificação", explicou o piloto madrileno, que não tem dúvidas de que a corrida principal, no domingo, "será outra história". Ainda assim, mostra-se "confiante" num bom resultado.



Para já, com esta vitória conseguiu aumentar de 23 para os 26 pontos a vantagem na liderança do campeonato face a Pecco Bagnaia, o que o deixa a salvo de ser alcançado no domingo, independentemente do resultado.



Martin tem 311 pontos contra os 285 de Bagnaia.



Miguel Oliveira, que não pontuou, mantém o 13.º lugar, com 60 pontos.