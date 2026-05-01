Miguel Oliveira em nono nos treinos livres das Superbikes na Hungria

O piloto natural de Almada fez a sua melhor volta em 1.39,684 minutos, terminando a 0,824 segundos do mais rápido, o espanhol Iker Lecuona (Ducati) que, pela primeira vez esta época, bateu o companheiro de equipa, o italiano Nicolo Bulega (Ducati), por 0,103, com o britânico Sam Lowes (Ducati) em terceiro, a 0,141.



Miguel Oliveira tinha sido sétimo classificado na sessão da manhã, altura em que rodou em 1.40,593. O piloto da BMW recuperou quase um segundo na sessão da tarde mas perdeu duas posições, sendo ultrapassado por Yari Montella (Ducati) e Alvaro Bautista (Ducati).



Foi a primeira vez que Bulega se viu batido esta temporada e logo por duas vezes.



A BMW aproveitou esta prova para introduzir uma carenagem ligeiramente revista para este fim de semana, com a inclusão de aletas na parte inferior, tendo também trabalhado nas afinações eletrónicas.



Para sábado está prevista a sessão de qualificação, denominada Superpole, decorrendo da parte da tarde a primeira das duas corridas principais do fim de semana.



