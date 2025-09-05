Miguel Oliveira foi 12.º nos treinos cronometrados do GP da Catalunha de MotoGP
O português Miguel Oliveira (Yamaha) foi hoje 12.º classificado nos treinos cronometrados do Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, 15.ª ronda do Mundial de motociclismo de velocidade.
Miguel Oliveira, que vai deixar a Prima Pramac no final da temporada, terminou o dia a 0,515 segundos do mais rápido, o sul-africano Brad Binder (KTM), que bateu o espanhol Pedro Acosta (KTM) por 0,104 segundos, com o também espanhol Alex Márquez (Ducati) em terceiro, a 0,139.
O espanhol Marc Márquez (Ducati), líder do campeonato, foi apenas quarto classificado, numa pista com a qual admite não se dar bem, a 0,224 segundos do mais rápido.
O português passou parte da sessão entre os 10 mais rápidos, posições que dão acesso direto à segunda fase da qualificação (Q2), a disputar no sábado. Contudo, nos derradeiros minutos acabou relegado para o 12.º posto, vendo a sua última tentativa anulada devido às bandeiras amarelas mostradas devido à queda sofrida pelo francês Johann Zarco (Honda).
"É normal estar frustrado quando estamos tão perto mas, no geral, foi uma boa sessão", começou por dizer o piloto natural de Almada.
Oliveira sublinhou que até teve "um bom sentimento com a mota, as voltas rápidas correram bem" mas faltou apenas melhorar "o primeiro setor na melhor tentativa" que efetuou.
"No geral, o sentimento é positivo. A aderência era pouca mas surpreendentemente esteve melhor na tentativa de volta rápida. Não me debati tanto quanto esperava. Talvez estivesse só a ser pessimista", frisou.
O português disse acreditar que se pode defender "nas travagens" e conseguir "velocidade sem ser demasiado lento nas curvas, o que, por outro lado, faria desgastar muito os pneus ao acelerar", precisou.
A grande surpresa do dia foi o 21.º lugar do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), antigo bicampeão mundial (2022 e 2023), que atravessa uma crise de confiança.
Já o campeão em título, o espanhol Jorge Martin (Aprilia), foi 18.º.
Entre as Yamaha, Oliveira foi o segundo mais rápido, apenas atrás do antigo campeão Fábio Quartararo (11.º), e melhor do que Jack Miller (15.º) e Alex Rins (16.º).
Ainda assim, o piloto português terá de disputar a primeira fase da qualificação, no sábado, de forma a tentar um dos dois lugares que dão acesso à Q2, na qual se discute a `pole position` e os 12 primeiros lugares da grelha de partida.
No sábado disputa-se, ainda, a corrida sprint, com a corrida principal marcada para domingo.