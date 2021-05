Miguel Oliveira foi segundo em Itália e fez melhor resultado do ano em MotoGP

Oliveira chegou ao final da corrida na segunda posição, mas acabaria penalizado com um lugar por ter excedido os limites da pista na última volta, ao pisar ligeiramente fora do asfalto.De seguida, surgiu a informação de que Joan Mir (Suzuki) também foi penalizado pelo mesmo motivo, o que recolou o piloto português no segundo lugar e Mir em terceiro.

O francês Quartararo é líder do campeonato com 106 pontos enquanto Oliveira tem, agora, 29 pontos.