Miguel Oliveira melhora tempo, mas fecha em 17.º primeiros testes de MotoGP

Oliveira concluiu este terceiro dia a 1,467 segundos do mais rápido, o espanhol Alex Márquez (Ducati), que bateu o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), segundo, por 0,007 segundos, com o francês Fábio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 0,224.



Este último dia foi utilizado pela generalidade dos pilotos para fazer tempos rápidos e testarem os limites das motas, depois de dois dias em que se procurou investir na consistência e no ritmo.



Quatro pilotos baixaram do segundo ‘57’, pois o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati) juntou-se aos três primeiros, com o registo de 1.56,948 minutos.



A partir daí, todos os pilotos ficaram no segundo ‘57’, como Miguel Oliveira (1.57,960), ou acima.



O piloto português melhorou em 0,011 o melhor registo que tinha nestes testes que decorreram em Sepang, na Malásia, mas admitiu que esperava mais.



“Este primeiro ensaio foi muito bom. Saíamos de Sepang com muita informação, mais experiência e boas sensações. Estou um pouco desapontado porque hoje falhei o tempo que esperava alcançar no final do teste”, sublinhou.



Ainda assim, Miguel Oliveira já aponta à próxima bateria de testes, marcada para a próxima semana, na Tailândia.



“É bom saber que, dentro de poucos dias, vamos para a Tailândia, pelo que o trabalho que fizemos pode ser consolidado noutra pista, e esperamos que esta base de afinação seja produtiva noutro circuito”, disse ainda.



Miguel Oliveira integra a equipa Pramac, que este ano trocou a Ducati pela Yamaha, pelo que, esta temporada, são quatro as motas do construtor japonês na grelha de partida.



“Ter a oportunidade de trocar toda a informação entre nós os quatro é muito bom. O Fábio [Quartararo] tem feito a diferença e isso ajuda-nos a todos a percebermos o que precisamos ao prepararmo-nos para enfrentar a temporada”, concluiu o piloto de Almada.



Alex Márquez, com uma Ducati de 2024, terminou estes três dias de testes no topo da tabela de tempos, a pouco mais de uma décima do recorde do circuito, estabelecido por Francesco Bagnaia, em 2024.



Na próxima semana disputa-se nova bateria de testes, agora na Tailândia.



Oliveira, de 30 anos, disputa o Mundial de MotoGP pela sétima temporada seguida, a primeira pela Yamaha, tendo como melhor classificação o nono lugar alcançado em 2020, ano em que conquistou duas das suas cinco vitórias – venceu uma em 2021 e outras duas em 2022.