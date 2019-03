Miguel Oliveira no 17.º lugar em estreia de provas de MotoGP

Marcos Celso - RTP Comentários 10 Mar, 2019, 17:54 / atualizado em 10 Mar, 2019, 20:16 | Outras Modalidades

O espanhol Márquez ultrapassou o italiano Andrea Dovizioso na última volta, mas o piloto italiano ainda recuperou e venceu nos últimos segundos da corrida no Qatar. Seguiram-se Marc Márquez ​​​​​​ e Cal Crutchlow, segundo e terceiro respetivamente.





Miguel Oliveira ainda esteve nos pontos a poucas voltas do final, mas caiu para 17.º e não pontuou nesta prova de estreia na categoria rainha do Mundial de motociclismo de velocidade, mas é de assinalar a prestação postiva do jovem de Almada, tendo concluído a prova na sua primeira corrida.





Oliveira, de 24 anos, é o primeiro português a disputar uma prova da classe rainha do Mundial de motociclismo de velocidade em mais de 20 anos, sucedendo a Felisberto Teixeira, que participou no Grande Prémio de Espanha de 1998, em Jerez de la Frontera, no campeonato de 500cc, antecessor do MotoGP.



Antes de chegar ao MotoGP, Miguel Oliveira foi vice-campeão do mundo nas duas categorias inferiores, em Moto3, em 2015, e em Moto2, em 2018, tendo vencido 12 corridas (seis em cada classe), subido 34 vezes ao pódio e alcançado quatro `pole positions`.







c/Lusa