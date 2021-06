Miguel Oliveira qualifica-se em sexto para o GP dos Países Baixos de MotoGP

O corredor da KTM fez a sua melhor volta em 1.32,450 minutos, terminando a 0,636 segundos do mais rápido, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha).



Depois de ter sido o último classificado na ronda anterior, na Alemanha, o piloto da marca dos três diapasões estabeleceu hoje um novo recorde ao circuito de Assen, nos Países Baixos, batendo o francês Fábio Quartararo (Yamaha), seu companheiro de equipa e líder do campeonato, por 0,071 segundos.



O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) foi o terceiro, a 0,302s do mais rápido.



O espanhol Marc Marquéz (Honda) fez a pior qualificação da carreira, ao terminar na 20.ª posição, depois de sofrer mais uma queda ainda durante a primeira fase da sessão, a Q1.



Miguel Oliveira chega a esta nona prova da temporada na sétima posição do campeonato, com 74 pontos, a 57 do líder, o francês Fábio Quartararo (Yamaha).