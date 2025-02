Miguel Oliveira termina testes de pré-temporada de MotoGP em 19.º lugar

O piloto luso, de 30 anos, fez a sua melhor volta ao traçado de Buriram em 1.30,369 minutos, ficando a 1,234 segundos do mais rápido, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que bateu o irmão Alex Márquez (Ducati) por 0,179 segundos, com o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) em terceiro, a 0,205 segundos.



Miguel Oliveira garantiu, numa mensagem publicada nas redes sociais, que a adaptação à Yamaha "está no bom caminho", mas assumiu que "ainda há trabalho pela frente”.



“Hoje tiramos mais conclusões e estou confiante para o Grande Prémio daqui a duas semanas. Obrigado a toda a equipa e aos rapazes da Yamaha. Vamos lá competir”, sublinhou o piloto natural de Almada.



Oliveira efetuou 34 voltas ao traçado tailandês, que no dia 02 de março acolhe o primeiro Grande Prémio da temporada.



Destes testes fica o domínio de Marc Márquez, que encabeçou a tabela de tempos nos dois dias de testes que decorreram na quarta-feira e hoje.



Oliveira, de 30 anos, disputa o Mundial de MotoGP pela sétima temporada seguida, a primeira pela Yamaha, tendo como melhor classificação o nono lugar alcançado em 2020, ano em que conquistou duas das suas cinco vitórias na categoria 'rainha' – venceu uma em 2021 e outras duas em 2022.